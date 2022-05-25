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Bosna Hersek'ten Aydın'a dostluk köprüsü

Bosna Hersek’ten Aydın’a gelerek Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nu ziyaret eden dernek temsilcileri iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için adım attı.

Bosna Hersek'ten Aydın'a gelerek Aliya İzzetbegoviç İlkokulu'nu ziyaret eden dernek temsilcileri iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek için adım attı.


Efeler Aliya İzzet Begoviç İlkokulu, Boşnak Kültür Derneği aracılığıyla Bosna Hersek'ten gelen misafirleri ağırladı. Okulu gezen misafirlere okul müdürü Aydın Sarıbaş tarafından bilgilendirmede bulunuldu. Okulun adını yaşatan Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'e vefa duygusuyla okulu ziyaret eden ekip, iki ülke arasında dostluk köprüleri kurmak istediklerini belirtti.


Ziyaret okul önünde toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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