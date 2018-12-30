İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bot şişirirken yakalanan iki insan taciri tutuklandı

Kuşadası’nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası'nda yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 43 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere aracılık eden ve lastik bot şişirirken gözaltına alınan iki insan taciri ise tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği ekipleri Kuşadası Bayraklıdede Mahallesi Adagöl mevkiinde iki kişinin insan kaçakçılığında kullanılan lastik bir botu şişirdiğini tespit etti. Türk vatandaşı M.B.A(38) ve Ö.U.(37) isimli iki kişiyi insan taciri şüphesiyle gözaltına alan KOM ekipleri, bölgede yaptıkları aramada şişirilen lastik bota 20 metre mesafe uzaklıktaki ormanlık alan içerisinde gizlenen Suriye uyruklu 43 kaçak göçmeni de yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, ifadelerinin alınmasının ardından il göçmen bürosuna teslim edildi.


Bu arada, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan kaçak göçmenlere para karşılığı aracılık ettiği belirlenen M.B.A.ve Ö. U. isimli iki şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından tutuklanan iki şüpheli cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.