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Böyle kültür mü olur?

Aydın’da özel bir eğitim merkezinin bulunduğu binanın çatısında Türk bayrağı da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin bayraklarının malzeme örtüsü olarak kullandığı görüldü.

Aydın'da özel bir eğitim merkezinin bulunduğu binanın çatısında Türk bayrağı da dahil olmak üzere çeşitli ülkelerin bayraklarının malzeme örtüsü olarak kullandığı görüldü. İlginç görüntü, görenleri şaşırtırken, vatandaşlar bayrağa saygı gösterilmesini istedi.


Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1953 sokak üzerinde bulunan özel eğitim kurumunun içerisinde bulunduğu bir binanın çatısında, bayrakların malzeme örtüsü olarak kullanıldığı görüldü. Türk Bayrağının örtü malzemesi olarak kullanılmasına tepki gösteren vatandaşlar yapılan yanlıştan bir an önce dönülmesini istedi. Görenleri şaşırtan olayda, vatandaşlar bayrağa saygı çerçevesinde hoş olmayan bu görüntünün ortadan kaldırılmasını istediler.

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