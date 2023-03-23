Böyle uyku keyfi görülmedi, ortalık karıştı uyku keyfini bozmadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde aralarındaki araç alım satımı sebebiyle 2 grup arasında çıkan kavga sırasında bank üzerinde uyuyan bir vatandaşın, kavgaya aldırış etmeden uykusuna devam etmesi ise görenlerin dikkatini çekti.

Atatürk Kent Meydanı'nda meydana gelen kavgada ortaya çıkan ilginç görüntü görenleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre araç alım satımı sebebiyle husumetli olan ve meydanda karşılaşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kent Meydanı'nda görevli polis ekipleri olaya müdahale ederken, iki grubu güçlükle ayırdı.

"Dünya umurunda değil"

Hakaret ve küfürlerin havada uçuştuğu kavgaya polis müdahale etmekte zorlanırken o esnada bank üzerinde uyuyan bir vatandaşın yanındaki kavgaya rağmen tepki vermemesi ve uyumaya devam etmesi ise dikkat çekti. Kavgaya aldırış etmeden uyuyan vatandaşın tavrı ise “Böyle uyku keyfi görülmedi” dedirtti.

Güçlükle sakinleştirilen iki taraf polis merkezine götürülürken, vatandaşın güneşte uyku keyfi ise devam etti.