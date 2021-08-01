Bozdoğan Kaymakamlığı'ndan sabotaj duyurusu

Son günlerde yaşanan yangınlarda sabotaj ihtimalleri göz önünde bulundurulurken konu ile ilgili Bozdoğan Kaymakamlığı önemli bir duyuruda bulundu. İlçe genelinde olası bir yangının yaşanması adına sabotaj ihtimali bulunan şüpheli şahıs veya araç bulunmadığını açıkladı. Ormanlık alanlara giriş çıkışların yasaklanması dolayısıyla ilçe genelinde 24 saat kontrollerin devam ettiğinin altına çizen Bozdoğan Kaymakamlığı, yaptığı açıklamada “Vatandaşlarımızın dikkatine. İlçemiz sınırları şu an itibariyle yangın başladığına dair herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Yine ilçemizde şuan itibariyle sabotaj gerçekleştireceği şüphesiyle aranan belirli bir kişi veya araç bulunmamaktadır. Orman alanlarına giriş yasağı devam etmekte olup, ilçemiz sınırlarında kolluk kuvvetlerimiz devriye ve kontrol faaliyetlerini 24 saat esasına göre devam ettirmektedirler. Vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ederiz. Herhangi şüpheli durumla karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine derhal bilgi verilmesi önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.