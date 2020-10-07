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Bozdoğan Meslek Yüksekokulu tanışma ve uyum toplantısı gerçekleşti

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı için yeni kayıt olan öğrencilere yönelik olarak düzenlenen tanışma ve uyum toplantısı gerçekleşti.


Toplantıda, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından Adnan Menderes Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu ve uzaktan eğitim portalı hakkında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.


Meslek Yüksekokulu akademik ve idari personelin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirilen toplantıya, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilerin sorularının cevaplandırılmasıyla toplantı sona erdi.

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