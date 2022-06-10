Bozdoğan MYO, 15'inci mezunlarını uğurladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Bozdoğan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı'nda mezun olmaya hak kazanan yaklaşık 160 öğrenciyi uğurladı.

Bozdoğan MYO'nun 17'nci yılda 15'inci mezunlarını uğurladığı mezuniyet töreni yüksekokulun konferans salonunda gerçekleştirildi.

Törene, Bozdoğan Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, Bozdoğan Belediye Başkan vekili Serkan Sarıoğlu, Cumhuriyet Savcısı Erdi Balcı, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Muhammet Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Onur Keysan, ADÜ Genel Sekreteri Doç Dr. İbrahim Gökdaş, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna, ADÜ öğretim üyeleri, MYO'da görev yapan akademik ve idari personel, ilçe protokolü ve öğrenci aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan ADÜ Bozdoğan MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bilginer Tuna, “Sevgili mezunlarımız, sizler bilginin kolay eskidiği ve hızla yenilendiği dijital bir dünyada yaşıyorsunuz. Meslek hayatınızda zorlu rakipleriniz olacak, bu zorluklar sizi korkutmasın. Sizi bekleyen bu zorlu yarışta size yardımcı olacak temel bilgi ve becerileri size vermeye çalıştık ve bundan sonra da vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Tuna, öğrencilerin okuyarak, araştırarak bilgilerini güncel tutmasının onları başarıya ulaştıracağını ifade ederek öğrencilerin eğitim hayatına devam etmelerini, onları lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde görmek istediğinin altını çizdi.

Törende yapılan konuşmaların ardından Bozdoğan MYO'da ilk üçe giren öğrencilere teşekkür plaketleri ve mezuniyet belgeleri verildi.

Mezun olan öğrenciler yüksekokul bahçesinde keplerini fırlatarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Kep atma töreninin ardından mezunlar ve ailelerine tavuklu pilav ikram edildi. Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tuna, mezuniyet törenin düzenlenmesinde katkılarından dolayı Bozdoğan Belediyesi ve Rasim Menteşe Vakfı'na teşekkürlerini iletti