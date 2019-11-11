Bozdoğan MYO “Geleceğe Nefes” oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 11 Kasım'da, 81 İlde, 11 Milyon fidan projesine Adnan Menderes Üniversitesi, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu da destek verdi.

Projeye destek amacıyla Meslek Yüksekokulu tarafından, Bozdoğan, Çamlıdere-Yeşil Yenice Yol Kenarı ağaçlandırma bölgesinde 80 fidan dikildi.

Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, akademik ve idari personel ile öğrenciler fidan dikmenin mutluluğunu yaşadı.