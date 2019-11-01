Bozdoğan polisinden öğrencilere 'Güvenli Kampüs' konferansı

AYDIN (İHA) – Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği tarafından, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine "Güvenli Kampüs" konulu konferans verildi.

Konferansa, yaklaşık 200 öğrencinin katıldığı gözlenirken, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği'nin çalışmaları anlatılarak, üniversite öğrencilerine güvenlik hizmetleri ile alakalı bilgi verildi. Bozdoğan İlçe Emniyet Müdürlüğü Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı, öğrencilerin vatandaşlık konusunda ödev ve sorumluluklarını hatırlatarak, emniyetin her daim görevde olduğunun altını çizdi. Öğrencilere adli, idari ve siyasi polislikle ilgili güvenlik hizmetlerini aktardı. Öğrencilerin nelerden uzak durmasını, suç ve suçun sonunda gelebilecek zararlar anlatıldı.

Program sonunda, Bozdoğan İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı'ya, Bozdoğan Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak tarafından teşekkür belgesi verildi.