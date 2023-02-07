Bozdoğan sobaları depremzedeleri ısıtacak

Aydın'ın ilçesine özgü üretilen 200 adet Bozdoğan Sobası deprem bölgesine gönderildi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından binalar yıkılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi depremde yaralanırken, tüm Türkiye'de depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı. İzmir'de hayırsever vatandaşların talebi ve desteği üzerine Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilçeye özgü adıyla bilinen ve hızlı ısı vermesi ile tanınan 200 adet Bozdoğan Sobası'nın üretimi tamamlanıp, İzmir'deki yardım bölgesinde tıra yüklenerek deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Bozdoğan Sobası üreticisi Yılmaz Garip, yaşanan felaket nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Hayırsever vatandaşlarımızın desteği ve katkısı ile ürettiğimiz 200 adet sobayı İzmir'deki yardım bölgesine ulaştırdık. Yaşanan büyük felaketten etkilenen kardeşlerimize bir nebze olsun yardımcı olmaya çalıştık. Sobalarımız tırlara yüklenerek, deprem bölgesine doğru yola çıktı. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah” dedi.