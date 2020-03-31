Bozdoğan'a girişlerde vatandaşlar kontrolden geçirilecek

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine Muğla il sınırından giriş yapmak isteyen kişiler kontrolden geçirilerek geçişe izin verilecek.

Bozdoğan İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi Kaymakam Yasin Ardıç'ın başkanlığında toplandı. Toplantıda Korona virüse karşı alınacak tadbirler görüşülerek karar bağlandı.

Toplantı sonunda, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde oluşturulacak ekip ile Bozdoğan'a Muğla ili sınır bölgesinden giriş yapmak isteyen kişilerin kontrolden geçilerek geçişe izin verilmesine, herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınmasına, Bozdoğan'a il dışından gelen vatandaşların en kısa sürede geldikleri yeri, kalacakları adresi, kaç kişi geldiklerini kolluk kuvvetlerine ve muhtarlara bildirmelerine; muhtarların da en kısa sürede kolluk kuvvetlerine bildirim yapmalarına, il dışından gelenlerin 14 gün boyunca evlerinde karantinaya girmelerine, karantina şartlarına uymayanların hakkında idari işlem başlatılmasına, pazar yerlerine çocukların ve 65 yaş üstü vatandaşların girişlerinin yasaklanması karara bağlandı.