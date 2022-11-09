Bozdoğan'da 120 öğrenci “trafik dedektifi” oldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerinin eğitimlerine katılan 120 ilkokul öğrencisi, uygulamalı trafik eğitimlerinin ardından “trafik dedektifi” oldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve trafik bilincinin oluşturulması amacıyla okullardaki eğitimlerine hız veren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Bozdoğan ilçesi Sırma İlkokulu, Kemer İlkokulu ve Olukbaşı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldi. Trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla öğrencileri ziyaret eden ekipler, 120 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Teorik ve uygulamalı eğitimin yer aldığı etkinlikte öğrencilere, genel trafik kuralları, emniyet kemeri kullanımı, yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında hareket tarzları konularında eğitim verildi. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte 120 öğrenci, eğitimlerini tamamlayarak trafik dedektifi olmaya hak kazandı.