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Bozdoğan'da 15 kök Hint keneviri ele geçirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde polisin yaptığı başarılı operasyon ile bir evin bahçesine yetiştirilmiş 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde polisin yaptığı başarılı operasyon ile bir evin bahçesine yetiştirilmiş 15 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği, ekipleri ilçede uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyonlara devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri Hisar Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evin bahçe kısmında Hint keneviri yetiştirildiği tespit edildi. Yapılan operasyonda 15 kök Hint keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan N.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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