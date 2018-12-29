Bozdoğan'da 35 adet sikke ele geçirildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, Roma dönemine ait 3 adet yüzük ile 35 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri tarafından yeni yıl öncesi Bozdoğan Ziyaretli Mahallesi'nde yol kontrol faaliyeti yapıldı. Yapılan faaliyette şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 adet yüzük, 5 adet obje ve 35 adet sikke ele geçirildi. Yakalanan araç sürücüsü M.A. isimli şüpheli adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. Ele geçen kültürel ve tarihi objeler müze müdürlüğüne teslim edildi.