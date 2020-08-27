Bozdoğan'da 527 kişi karantina altında

Geçtiğimiz günlerde 2 mahallesi karantinaya alınan Bozdoğan'da, izolasyona alınan kişilerin sayısı 437'den 527'ye yükselirken, Vefa ekipleri de vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde temaslı olduğu tespit edilen ve evlerinde izolasyona alınan kişi sayısı artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, ilçede bulunan Tütüncüler ve Altıntaş mahallelerine 14 gün boyunca giriş, çıkış kısıtlaması getirildi. Bu kararın ardından ilçe genelinde temaslı olduğu tespit edilen vatandaşlarda ev izolasyonuna alındı. Salgınla mücadele kapsamında tedbirler arttırılmaya devam ederken, Bozdoğan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada izolasyona alınan evlerin sayısının 437'den 527'ye çıktığı belirtildi.

Hastaların filyasyon ekiplerine gerekli bilgileri vermemesi ve bilgi saklaması dolayısıyla temaslı olan vatandaşların bilgisine ihtiyaç duyulduğu yönünde açıklama yapan Bozdoğan Kaymakamlığı, Bozdoğanlılara çağrıda bulundu. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada “Alınan tedbirlere ve kurallara uyulmasında gösterilen ihmaller sonucu olarak, ilçemizde Covid 19 salgını hızla yayılmaktadır” denildi.

“Lütfen kurallara uyalım”

İlçe genelinde vaka sayısının 60, temaslı sayısının ise 527'ye çıktığı belirtilirken yapılan açıklamada “Hastalarımızın kişinin sosyal ve birçok kişi ile temaslı olduğunu bildiğimiz kişiler olması ve temaslılar hakkında gerekli bilgileri vermeyip, filyasyon çalışmalarında bilgi saklaması nedeniyle bu şahıslarla temaslı olan vatandaşlarımızın bilgilerine ihtiyacımız bulunmaktadır. Karantina tedbirlerine uymayan şahısların kimler olduklarını bilen ve kendileriyle yakın temasları olan kişilerin, 155,156 ve Kaymakamlığımıza ait 414 1205 no lu hattımıza bildirmeleri, ayrıca yine bu şahıslarla temaslı olup ateş, öksürük, ağrı gibi semptomları gelişen vatandaşlarımızın acil olarak sağlık kuruluşuna başvurmaları ve herhangi bir bilgi saklamamaları kendi sağlıkları ve ilçemizdeki tüm vatandaşlarımızın sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Korona virüsün ilçemizde daha fazla yayılmaması için daha duyarlı davranılıp, alınan tedbirlere, kurallara uyulması büyük önem arz etmekte etmektedir. Bu nedenle, alınan tedbirler ve kurallara uymayan kişilerin yine 155,156 ve kaymakamlığımıza ait 414 1205 nolu telefon hattına bildirilmesi rica olunur. Lütfen, alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara uyalım, dışarıda mutlaka maske kullanalım ve el hijyenine ve sosyal mesafeye dikkat edelim” ifadelerine yer verildi.

"Vefa ekipleri vatandaşları yalnız bırakmıyor"

Bozdoğan Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri karantina altında olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Evlerinde izolasyon altında bulunan vatandaşların talepleri Vefa Grubu ekipleri tarafından yerine getiriliyor. Karantina bölgelerinde görev yapan ekiplerin, evlerinden dışarıya çıkmaları yasak olan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları öğrenildi.