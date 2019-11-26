İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bozdoğan'da asayiş ve huzur toplantısı yapıldı

Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği koordinatörlüğünde aylık düzenlenen asayiş ve huzur toplantılarının Kasım ayı toplantısı İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı Başkanlığında yapıldı.


Asayiş ve huzur toplantısına katılan Mahalle muhtarlarına, vatandaşlara ve esnaflara, İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı tarafından, hırsızlık yankesicilik dolandırıcılık, uyuşturucu madde bağımlılığı ve trafik birimlerinin yapmış olduğu çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.


İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı, toplantıda yaptığı konuşmada, “Suç ve suçla mücadelede vatandaşın polisin yanında durmasının bizlere güven veriyor” dedi.


Toplantı sonunda geçtiğimiz günlerde Bozdoğan'da dört eve giren hırsızlıkların çözülmesinde aktif görev üstlenen İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı'ya muhtarlar çiçek takdiminde bulunarak teşekkür etti.


İlçe Emniyet Amiri Komiser Yardımcısı Yavuz Sarı kendisine takdim edilen çiçekten dolayı kıvanç duyduğunu dile getirerek “İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli arkadaşlarıma hırsızlık olayındaki etkin çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.