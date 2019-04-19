İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Bozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlenecek

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nisan ayı sonunda ilçede ödüllü ’Buzağı Güzellik Yarışması’ düzenleyeceklerini açıkladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nisan ayı sonunda ilçede ödüllü 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenleyeceklerini açıkladı.


Geçtiğimiz Mart ayı sonunda gerçekleştirilen yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partili rakibi Tümer Apaydın'ı geride bırakarak belediye başkanı olarak seçilen Ufuk Altıntaş ilçenin adını tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. 30 Nisan Salı günü Bozdoğan İlçe Stadyumu'nda buzağı güzellik yarışması düzenleyeceklerini açıklayan Altıntaş yarışma hakkında bilgiler verdi. Her işletmenin 1 buzağı ile katılım sağlayabileceğini kaydeden Başkan Altıntaş, "3-6 aylık dişi Holstein buzağıları yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın 18-29 Nisan tarihleri arasında Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Aynı gün yarışmanın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Veteriner Hekim Ömer Sevim tarafından Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda üreticilerimize 'Buzağıların Bakım ve Beslenmesi' konulu konferans verilecek" dedi.


Amaçlarının Bozdoğan'ın adını tüm Türkiye'ye duyurarak ilçeye hak ettiği hizmetleri gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Altıntaş, tüm üreticileri ve vatandaşları davet etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.