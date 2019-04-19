Bozdoğan'da 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenlenecek

Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Nisan ayı sonunda ilçede ödüllü 'Buzağı Güzellik Yarışması' düzenleyeceklerini açıkladı.

Geçtiğimiz Mart ayı sonunda gerçekleştirilen yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partili rakibi Tümer Apaydın'ı geride bırakarak belediye başkanı olarak seçilen Ufuk Altıntaş ilçenin adını tüm Türkiye'ye duyurmayı hedefliyor. 30 Nisan Salı günü Bozdoğan İlçe Stadyumu'nda buzağı güzellik yarışması düzenleyeceklerini açıklayan Altıntaş yarışma hakkında bilgiler verdi. Her işletmenin 1 buzağı ile katılım sağlayabileceğini kaydeden Başkan Altıntaş, "3-6 aylık dişi Holstein buzağıları yarışmaya katılabilecek. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımızın 18-29 Nisan tarihleri arasında Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurularını bizzat yapmaları gerekmektedir. Aynı gün yarışmanın ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nden Veteriner Hekim Ömer Sevim tarafından Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda üreticilerimize 'Buzağıların Bakım ve Beslenmesi' konulu konferans verilecek" dedi.

Amaçlarının Bozdoğan'ın adını tüm Türkiye'ye duyurarak ilçeye hak ettiği hizmetleri gerçekleştirmek olduğunu söyleyen Altıntaş, tüm üreticileri ve vatandaşları davet etti.