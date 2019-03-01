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Bozdoğan'da çevreci proje

Aydın’da, Bozdoğan İlçe Kaymakamlığı, ‘Bozdoğan doğasını koruyor, bez çanta kullanıyor’ sloganı ile ilçe genelinde bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.

Aydın'da, Bozdoğan İlçe Kaymakamlığı, ‘Bozdoğan doğasını koruyor, bez çanta kullanıyor' sloganı ile ilçe genelinde bez çanta dağıtımı gerçekleştirdi.


İlçe Kaymakamı Adem Can öncülüğünde Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Kursiyerleri, Bozdoğan Kaymakamlığı İşbirliği Çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında başlatılan kampanyada binlerce bez çanta ilçe halkına tek tek ulaştırıldı.


Bozdoğan Kaymakamı Adem Can yaptığı açıklamada, “Plastik poşet kullanımının doğaya verdiği zarara dikkati çekmek isteyen Bozdoğan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Kursiyerlerimiz, Kaymakamlığımızla işbirliği çerçevesinde hazırlanan proje kapsamında bezden çanta hazırlayarak poşet kullanımını azaltmaya yönelik ilçede farkındalık oluşturacağız. 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasası ve sıfır atık projesine destek vermek amacıyla başlatılan proje kapsamında kursiyerler bezden çantalar dikerek halkın kullanımına sundu. Emeği geçen başta kursiyerlerimiz olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızı da daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için bez çanta kullanmaya davet ediyorum” dedi.

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