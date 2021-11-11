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Bozdoğan'da dolandırıcılık şebekesi çökertildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde oto alım-satım dolandırıcıları, araçları devredemeden düzenlenen operasyonla çökertildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde oto alım-satım dolandırıcıları, araçları devredemeden düzenlenen operasyonla çökertildi.


Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda polisin dikkati aracın devri yapılamadan dolandırıcılık şebekesini çökertti. Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin istihbari çalışmaları neticesinde oto alım-satım dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Edinilen bilgiye göre dolandırıcılık çetesi üyeleri H. İ.Ö. (46), İ.Ö. (47) ve M.R. (43) Bozdoğan ilçesine gelerek sahte senet üzerinden 1 vatandaştan araç almak için noterliğe gittiğini öğrenen ekipler, başarılı çalışma neticesinde araç devir teslimi yapılmadan olaya müdahale ederek şahısları yakaladı.


Şahıslar hakkında yapılan araştırmada sahte senet düzenlemek suretiyle daha önce birçok vatandaşı dolandırdıkları tespit edildi. Şüpheli şahıslar gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Yapılan başarılı çalışma neticesinde aracını satmaktan kurtulan vatandaş ise Bozdoğan İlçe Emniyet Amirliği personeline teşekkür etti.

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