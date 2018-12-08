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Bozdoğan'da "Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri" eğitimi verildi

Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından çiftçilere etkin ve verimli sulama konularında eğitim verildi.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Yakup Ezber'in katılımıyla Bozdoğan Yazıkent ve Çarşı Mahallelerinde eğitim toplantısı gerçekleştirildi. Bozdoğan İlçe Müdürü Soner Altun' un sulamanın önemini vurguladığı genel konuşmasıyla başlayan “Etkin ve Verimli Sulama Sistemleri” eğitimlerinde, 69 üreticiye tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, modern sulama teknolojileri konuları anlatıldı.


Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı, 10. Kalkınma Planının etkinliğinin artırılması amacıyla oluşturulan Öncelikli Dönüşüm Programlarından biridir. Bu program kapsamında 2015 yılından itibaren tarımsal sulamanın bilinçli bir şekilde yapılması, modern sulama teknolojilerinin çiftçiye benimsetilmesi ve basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla eğitim ve yayım faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup, 2018 yılında da İl ve İlçe Müdürlükleri tarafından söz konusu çalışmalara devam edilmiştir” denildi.

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