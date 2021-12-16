İhlas Haber Ajansı

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Bozdoğan'da ev yangını

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kazandere Mahallesi'nde Mehmet A.'ya ait ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu arada evde yatağa bağımlı halde yaşayan ev sahibi Mehmet A. oğlu tarafından dışarıya çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ahşap ev kullanılmaz hale geldi.


Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

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