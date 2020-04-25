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“Bozdoğan'da herkesin bir kimsesi var” projesi gerçekleştirildi

Bozdoğan’da hayata geçirilen proje ile öksüz ve yetim çocukların talepleri yerine getirildi.

Bozdoğan'da hayata geçirilen proje ile öksüz ve yetim çocukların talepleri yerine getirildi.


Bozdoğan Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, öksüz ve yetim çocuklar için "Bozdoğan'da Herkesin Bir Kimsesi Var" projesi yapıldı. Çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek, hayata tutunmalarına destek olmak, toplumsal gelişmelerden pay almalarına yardımcı olmak amacıyla bu tasarlanan projede 47 çocuğun istekleri yerine getirildi.


Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, proje ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Projemizin ilk safhasında çocuklarımıza mektup gönderdik. Mektupların cevaplarında bizlerden ne istediğini öğrendik. Öksüz yetim çocuklarımız bizlerden tablet, bilgisayar, bisiklet, destekledikleri takımların forması, eğitim seti ve benzeri taleplerde bulundu. 47 çocuğumuza tablet, eğitim seti, satranç takımı alındı. Korona virüsü önlemleri kapsamında okullarında olamayan evlerinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı EBA' dan derslerini takip eden projemizin konusu öksüz yetim öğrencilerimize derslerini takip edebilmesi için tablet ve eğitim seti hediye ettik. Çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladık. Projemize destek veren hayırsever Bozdoğanlı hemşerilerimize teşekkür ederiz” dedi.

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