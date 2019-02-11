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Bozdoğan'da iş yerinin kasasını boşaltan 2 şüpheli tutuklandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, bir iş yerinin kasasından altın ve para çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, bir iş yerinin kasasından altın ve para çaldıkları iddiasıyla jandarma tarafından yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre; jandarma asayiş timlerince Bozdoğan ilçesine bağlı Yazıkent Mahallesinde bir iş yerinden çelik kasanın açılarak içindeki altın ve parayı çalan şüpheliler A.D. ve A.K yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 5 bin TL para ve bir av tüfeği ele geçirildi. Şüpheliler, adli mercilerce tutuklanarak Nazilli Kapalı Cezaevine sevk edildi.

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