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Bozdoğan'da korona virüs denetimi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde korona virüs denetimi gerçekleştirildi.


İçişleri Bakanlığı genelgesi ile tüm yurtta eş zamanlı olarak korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Bozdoğan ilçesinde de gerçekleştirilen denetimlere Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç ve beraberindeki heyet ilçe merkezindeki kıraathane, berber, market ve lokantalarda maske ve sosyal mesafe denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yeri sahiplerine ve vatandaşlara maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği anlatıldı.

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