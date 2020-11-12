Bozdoğan'da Korona virüs denetimi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Ülkemizde görüldüğü günden bu yana 10 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsün önüne geçmek için denetimler sürüyor. Bozdoğan ilçesinde Kaymakam Soner Divli öncülüğündeki denetime, İlçe Emniyet Amiri Muhammet Güneş, polis ve zabıta ekipleri katıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına karşı uyarılarda bulundu.

Vatandaşlardan Korona virüs ile mücadele kapsamında kendilerine destek vermelerini isteyen Kaymakam Soner Divli daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Salih Devrim, İlçe Emniyet Amiri Komiser Muhammet Güneş, İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, Yazı İşleri Müdürü Hakan Bacalıkaya ve vatandaşların katıldığı toplantıda ilçedeki Korona virüs salgında alınacak önlemler hakkında görüş alış-verişinde bulunulan toplantıya katıldı.