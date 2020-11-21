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Bozdoğan'da Korona virüs denetimi

Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli ilçedeki Korona virüs denetimine katılarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.


Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bu yana 12 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüs insan sağlığını etkilemeye devam ediyor. Artan Korona virüs vakalarına karşı yapılan demetimler sıklaştırıldı. Denetimlerle virüsün yayılımının önüne geçilmesi planlanırken, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde yapılan denetimlere Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli'de katıldı. Kaymakam Divli İlçe Emniyet Amiri Muhammet Güneş ile birlikte Korona virüs ile mücadelede maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temin etmek amacıyla sigara içme yasağı getirilen cadde, sokak ve meydanlarda denetimde bulunarak vatandaşlarımı bilgilendirdi.

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