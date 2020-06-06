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Bozdoğan'da makilik alanda yangın

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 2 dönüm makilik alan zarar gördü.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde meydana gelen yangında yaklaşık 2 dönüm makilik alan zarar gördü.


Edinilen bilgiye göre, Bozdoğan Asma Mahallesi Sarıalan mevkiindeki makilik alanda öğlen saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü Bozdoğan Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ekipler yangına 2 arazöz, 2 su tankeri ile müdahale etti. Ekipler yangını büyümeden söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangında yaklaşık 2 dönüm makilik alan zarar gördü.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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