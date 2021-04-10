Bozdoğan'da otomobil şarampole devrildi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrilmesi sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza bu akşam 21.30 sıralarında Nazilli-Bozdoğan Karayolu üzerinde Kavaklı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü M.G. olduğu öğrenilen 09 AET 702 plakalı otomobil Bozdoğan'dan Nazilli istikametine seyir halinde iken Kavaklı Mahallesi tali kavşağını geçtikten sonra düz yolda sürücü M.G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole kaydı.

Yaklaşık 50 metre yan şekilde ilerleyen otomobil tarla kenarına geldiğinde sulama kanalına çarparak takla attı. Olay yerinden geçmekte olan diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. 112 sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sürücü M.G.'yi sıkıştığı otomobilden çıkardı. Kaza alanında ekipler uzun süre başka yaralı olup olmadığını aradı.

Ağır yaralı sürücünün Nazilli Devlet Hastanesi Resütitasyon Ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenilirken hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.