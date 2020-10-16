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Bozdoğanda "Sağlık İçin Hepimiz İçin" denetimi yapıldı

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Bozdoğan’da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için Bozdoğan'da "Sağlık İçin Hepimiz İçin" mottosu ile yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde genel denetimler gerçekleştirildi.


Bozdoğan Kaymakamı Soner Divli başkanlığında, ilgili birim amirlerinin katıldığı denetimlerde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu ulaşım araçları, lokanta, kafe, restoranlar gibi yeme-içme yerleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, kahvehane, çay bahçesi, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe-salon ve ticari taksiler, taksi duraklarında denetimler yapıldı.


Kaymakam Soner Divli, vatandaşlara dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatırken, maske mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.

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