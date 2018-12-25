Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bulaşıcı hastalıklar ve vektörle mücadele ekiplerince Bozdoğan'da sağlık taraması yapıldı.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Bozdoğan Olukbaşı Mahallesi'nde Bulaşıcı Hastalıklar ve Vektörle mücadele kapsamında vatandaşlardan kan alımı yaptı. Alınan kanların Aydın Halk Sağlığı laboratuarında incelenip pozitif bulguda ivedilikle tedavi için tüm gerekenlerin uygulandığı belirtildi.

Vektörle Mücadele sorumlusu Faruk Toga hasta olmadan önlem almanın önemine değinerek, “Bu tür taramalar vektör bulaşanı açısından erken bir tedbir amaçlı olup, aldığımız kan örneklerini Aydın Halk Sağlığı laboratuarlarımızda inceliyoruz. Pozitif bir bulguda ivedi olarak tedavi için yapılması gerekenler konusunda vatandaşlarımızla tekrar irtibata geçiyoruz” dedi.

Vatandaşlar yapılan yapılan sağlık taramasından memnuniyet duyduklarını ifade ederlerken Olukbaşı Mahalle muhtarı İsmail Öztaban “Arkadaşlar yaz aylarında mahallemizde sivrisinek ve haşere mücadelesi için kapsamlı çalışmalar yaptılar. Bu hafta kan alımı yaparak bulaşıcı hastalık taraması yapıyorlar. Bu tür taramalar ve çalışmalar halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Çalışmalarından dolayı arkadaşlara teşekkür ediyorum” diye konuştu.