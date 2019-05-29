Bozdoğan'da şehit yakınları ve gazilere iftar yemeği verildi

Bozdoğan'daki bir pide salonunda verilen iftar yemeğinde konuşan Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, yemeğe katılanlara teşekkür ederek, “Sizler en kıymetli varlıklarınızı bu vatan için verdiniz. Sizlere olan borcumuz büyük. Sizlere olan borcumuzu hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bozdoğan Kaymakamlığı olarak her zaman yanınızdayız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken, şu anda kuzey Irak'ta operasyona katılan kahraman Türk Ordusu mensuplarını Allah muzaffer eylesin” dedi.

İftar yemeğine Bozdoğan Kaymakamı Adem Can, Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, İlçe Jandarma Komutanı Yüzb. Salih Devrim, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.