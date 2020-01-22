Bozdoğan'da 'sürü elemanı yetiştirme' kursu son buldu

Bozdoğan'da ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursu' belge dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının başlattığı ve Aydın'da ilk olarak Bozdoğan'da düzenlenen ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursunu' tamamlayan katılımcılara belgeleri törenle dağıtıldı. Bozdoğan Düğün Salonu'nda gerçekleşen belge dağıtım törenine Bozdoğan Kaymakamı Yasin Ardıç, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Bozdoğan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Süleyman Aypak, Bozdoğan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Altun, Bozdoğan Ziraat Odası Başkanı Galip Özel ve üreticiler katıldı.

Bozdoğan Tarım ve İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Sürü Elemanı Yetiştirme Kursuna' küçükbaş hayvan besleyen 62 çiftçi katıldı. Kurs sonunda 53 çiftçi belge ve her yıl 5 bin lira destek almaya hak kazandı. Tören belge dağıtımı sonunda günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.