İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bozdoğan'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirilerek, broşür dağıtıldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde vatandaşlar orman yangınlarına karşı bilgilendirilerek, broşür dağıtıldı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı tarafından, Bozdoğan'da orman köylülerine yönelik geçtiğimiz yıllarda yaşanan yangın felaketinin tekrarının yaşanmaması adına farkındalık oluşturması için çalışma gerçekleştirildi. Orman yangınlarının önlenmesi, ormanlık alanlar ile mesire alanlarında dikkat edilmesi gereken hususlar, hakkında bilgilendirme ile broşür dağıtımı faaliyeti ile kültür tabiat varlıklılarının korunması, çevre ve doğa sevgisi farkındalığı oluşturma maksatlı vatandaşlarla bilgilendirici sohbetler edilerek bölgede bulunan sit alanlarında da denetim ve kontrol faaliyeti icra edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.