Bozdoğan'da yatak temizleme çalışmaları yapıldı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan 8 kilometrelik Akçay Çayı yataklarında, suyun daha verimli kullanılması amacıyla yatak temizleme çalışmaları başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki Akçay Çayı'na geldi. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler gün boyu 8 kilometrelik çayın 500 metrelik kısmında çalışma gerçekleştirerek dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan 8 kilometrelik Akçay Çayında yatak temizlik çalışmaları aralıksız devam etmektedir. İş dahilinde 2 adet iş makinası ile 500 metre yatak temizlik çalışması yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.