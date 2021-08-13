Bozdoğan'daki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın iki ilçesinde aynı anda başlayan yangınlardan, Nazilli'deki yangının kontrol altına alınmasının ardından, Bozdoğan'daki orman yangını da kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğlen saatlerinde Nazilli Duacılar ve Bozdoğan Örentaht Mahallesi'ndeki ormanlık alanda aynı anda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi. Nazilli'deki yangının kontrol altına alınmasının ardından, havadan ve karadan müdahalede bulunan Bozdoğan'daki yangın da kontrol altına alındı. Her iki yangın bölgesindeki soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.