Bozdoğan'dan deprem bölgesine 380 adet soba desteği

Aydın'ın ilçesine özgü üretilen 350 adet Bozdoğan Sobası ve 30 adet kuzine tipi soba deprem bölgesine gönderildi. Daha önce de 200 soba deprem bölgesine ulaştırılmıştı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremin ardından binalar yıkılırken çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişi depremde yaralanırken, tüm Türkiye'de depremzedeler için yardım seferberliği başlatıldı. Hayırsever vatandaşların desteği üzerine Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde ilçeye özgü adıyla bilinen ve hızlı ısı vermesi ile tanınan 350 adet Bozdoğan Sobası ve 30 adet kuzine tipi soba üretimi tamamlanıp, Bozdoğan Kaymakamlığı ekiplerine teslim edilerek, deprem bölgesine yola çıkmak üzere tıra yüklendi.

Bozdoğan Sobası üreticisi Yılmaz Garip, daha önce 200 adet soba gönderdiklerini şimdi ise hayırseverlerin desteği ile 380 adet sobanın üretimini tamamlayıp, deprem bölgesine gönderilmek üzere yetkililere teslim ettiklerini ifade etti.