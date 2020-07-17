Bozdoğanlı gençler Efeler Deniz Kampı'nda kamp yaptı

Bozdoğan'da ikamet eden gençler 13-16 Temmuz tarihleri arasında Efeler Gençlik Kampı'nda kamp yaptı.

Türkiye'nin yeni tip korona virüs ile mücadelesinde elde ettiği başarı sonucunda, 1 Haziran itibari ile normalleşme süreci başlatıldı. Yeni normalleşme süreciyle beraber Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kampları ile Bakanlığa bağlı spor tesislerinde uygulanacak önlemleri belirleyen bir yol haritası çizilerek belirlenen önlemler çerçevesinde açılan kampların kapasiteleri de azaltılarak faaliyete geçmesine karar verildi.

Bu kapsamda Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Efeler Gençlik Kampı 15 Haziran 2020 tarihinde ilk kampçılarını ağırlamaya başladı. Dönemler halinde yapılan kampların 5. dönem kampçıları Bozdoğanlı gençler oldu. 16-17 yaş aralığından seçilen gençler 13-16 Temmuz 2020 tarihleri arasında deniz, havuz, sportif faaliyetler ve daha birçok eğitsel alanda etkinliklerin içerisinde bulunduğu kamp yaptı.