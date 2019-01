Bozdoğanlı muhtarlardan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Aydın'ın tüm ilçelerinde muhtarlarla bir araya gelmeye devam eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Bozdoğanlı muhtarlarla buluştu.

Bozdoğan Belediye Başkanı Tümer Apaydın'ın eşlik ettiği başkan Çerçioğlu, Bozdoğan'a yatırımların önümüzdeki dönemde de aynı hızda devam edeceğinin altını çizdi.

Toplantıda başkan Çerçioğlu ve Apaydın'ın yanı sıra CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, eski CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçi, CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayel, Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri ile CHP ilçe yönetimi de hazır bulundu.

Bozdoğan'ın ve mahallelerinin şimdiye kadar almadığı yatırımı Büyükşehir Belediyesi'nden aldığını söyleyen muhtarlar, başkan Çerçioğlu'nu ve başkan Apaydın'ı desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıda konuşan başkan Çerçioğlu, başkan Apaydın'la birlikte önümüzdeki dönemde de her vatandaşa ve mahalleye eşit ve adil yatırımın yapmaya devam edeceklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde kırsal kalkınmayla ilgili de birçok yeni projenin hayata geçirileceğinin altını çizen başkan Çerçioğlu, “Aydınlıların vefalı olduğunu, kendilerine verilen hizmeti unutmadığını siz de benim gibi biliyorsunuz. Şimdiye kadar mahallelerimize, ilçelerimize yaptığımız yatırımlar ve vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetler artarak devam edecek. Ben Aydın ve Bozdoğan sevdalısıyım. O yüzden güzel Aydın'ın her mahallesinin kalkınmasını istiyorum. Vatandaşlarımızın desteğiyle seçildikten sonra yine rozetimizi bir kenara bırakacağız ve her vatandaşımıza ayrım yapmadan hizmet vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.