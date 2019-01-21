Bozdoğanlı özel öğrenciler sinemayla tanıştı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Bozdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu öğrencileri hayatlarında ilk kez tanıştıkları sinemada büyük heyecan yaşadı.

“Öğrencilerimizin Mutluluğu Bizim Mutluluğumuzdur” sloganı ile yıl boyunca çeşitli faaliyetler yürüttüklerini ifade eden Okul Müdürü Mehmet Terzi, “Öğrencilerimize karne hediyesi olarak Nazilli'deki bir alışveriş gezisi düzenledik. Bu gezide de öğrencilerimiz ilk kez sinema ile tanıştı” dedi.

Bozdoğan Kaymakamı Adem Can'ın desteği ile okullarında eğitim gören 38 orta ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencinin katıldığı gezi Nazilli'nin İsabeyli Mahallesindeki bir merkezde yapıldı. Bozdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu Müdürü Mehmet Terzi, gezi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı yarıyıl tatili öncesi, okulumuz öğrencilerimize karne hediyesi olarak sinema salonu ve oyun günü gezi etkinliği düzenledik. Geziye okulumdan 38 öğrencimiz ve 5 öğrenci velimiz katıldı. Öğrencilerimize 8 rehber personel ve 26 öğretmenimiz eşlik etti. Çocuklarımız hayatlarında ilk kez tanıştıkları sinema salonunda gösterimi yapılan 'Maşa ile Koca Ayı-2' isimli çocuk filmini izlediler. Oyun alanında değişik oyunlar oynadılar. Alış-veriş yaptılar” dedi.

‘Öğrencilerimizin Mutluluğu Bizim Mutluluğumuzdur'

Müdür Terzi, “Bozdoğan Özel Eğitim İş Uygulama Okulu olarak ‘Öğrencilerimizin Mutluluğu Bizim Mutluluğumuzdur' sloganı ile hareket ederek öğrencilerimizi mutlu etmeye çalıştık. Gezide ki amacımız, toplumsal kurallara uyarak sosyalleşmelerini sağlamak, toplumun önemli bireyleri olduğunu vurgulamaktır. İnsanımıza da hepimizin birer engelli adayı olduğunu unutmamamız gerektiğini hatırlatmaktır. Kurum olarak gezi etkinliğimize emek ve destek veren Kaymakamımız Adem Can'a, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Madran`a, öğretmenlerimize, velilerimize ve maddi destek veren hayırseverlere teşekkür ederiz” dedi.