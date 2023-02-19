Bozköy Mahallesi Eski Cami ibadete açıldı

Bozköy Mahallesi'ndeki caminin açılışı öncesi Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. Açış konuşması yapan İlçe Müftüsü Selman Coşkun, "Allah'ın mescitlerini, ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edip, salatı ikame eden, zekatı yapan ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar edebilirler. Onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Camileri, mescitleri imar etmek en şerefli işlerdendir. Camiler esas itibariyle toplanılan yerlerdir. Camimizi koruyalım ona sahip çıkalım. Bu ibadet yerinin yapılmasında maddi ve manevi destekleri olan, yapılmasına vesile olanlara, yardım edenlere, katkı verenlere ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Bu caminin içerisinde uzun, sağlıklı ömürlerle bol bol ibadet etmenizi ve bunu Cenabı Allah'ın size nasip etmesini diliyorum" dedi.

Müftü Coşku'nun konuşmasının ardından yapılan ikramlarla sona eren programa; Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, İlçe Jandarma Karakol Komutanı İlker Özgür, İlçe Emniyet Müdürü Ali İhsan Özçelik, İlçe Müftüsü Selman Coşkun, MHP İl Başkanı Haluk Ilıcak, MHP İlçe Başkanı Turgay Ulutaş ve kurum amirleri katıldı.