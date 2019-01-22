Bozyurt'ta halı saha ve spor tesisi hizmete açıldı

Nazilli Belediyesi tarafından 800 metrekare alanda ve yaklaşık 2 milyon liraya mal edilen tesisin açılış törenine Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, başkan yardımcıları, daire müdürleri, MHP Nazilli İlçe Başkanı Cüneyt Korkmaz ve yönetimi, MHP Nazilli Kadın Kolları Başkanı Birsen Karlıoğlu, Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Yıldızgücü Spor Futbol Takımı, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Bozyurt Mahalle Muhtarı Ali Eşsiz, “Muhtarlık görevime başkanımla beraber 2009 yılında aynı dönemde seçilerek başladım. O günden bugüne bizleri yalnız bırakmayan, Bozyurt için hizmette sınır yok diyen Belediye ile ilgili olsun, olmasın mahallemizin tüm sorunlarıyla yakından ilgilenmiş ve aynı zamanda çözüm bulmuştur. Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık ve belediye personellerine mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Halı Sahamızın mahallemiz ve Nazillimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyesi olarak sorumluluk sahası içinde bulunan 82 mahallenin tümünde hizmet ettiklerini belirten Başkan Alıcık ise, “Nazilli-Bozyurt arası yol asfalt çalışması, kanalizasyon hattının Nazilli'ye entegresi, cami tadilatı, sağlık ocağı ve kahvehanenin genel tadilatı, Kur'an kursu genel tadilatı, mezarlık düzenlemesi, sosyal alan önü parke taşı döşemesi, 10 metreye 15 metre uzunluğunda köprü yapımı, Bozyurt Mahallesi türbesi, halı saha ve mahalle genelindeki yol çalışmalarımız ile bugüne kadar Bozyurt Mahallemizde 2 milyona yakın yatırım yaptık. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden geliyoruz ve Nazillililer de hizmetin en iyisini hak ediyor. Bunun için sadece mahallelerimizin üstyapı çalışmaları değil, Organize Sanayi'ye, üniversiteye ve yatırımcılara destek olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çıraklık ve kalfalık dönemimizde Nazilli Belediyesi olarak rüştümüzü ispatladığımıza inanıyorum. Seçimlerde öncelikle mevcut adayların karnesine bakmak daha sonra adayların projelerine bakmamız gerekiyor. Projelerin kaçının gerçekleştiğini takip etmek gerekiyor. Biz Nazilli Belediyesi olarak çalışmalarımızda kimseyi ayırt etmedik, inşallah Mart seçimlerinde devam ederek çalışacağız. Ancak sizlerden bu seçimlerde ek olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Mustafa Savaş'ı tercih etmenizi istiyorum. Çünkü hizmetlerin hükümet desteğiyle desteklenmesi için Cumhur İttifakı'nın güçlü bir şekilde tecelli etmesi gerekiyor” diye konuştu.

Mahallesine yapılan yatırımlardan dolayı teşekkür eden 24. Dönem AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, “Mahallemizde en büyük sıkıntı altyapı. Büyükşehir'i Mustafa Savaş, Nazilli'yi de Haluk Alıcık alırsa bu sorunun çözüleceğine inanıyorum. Cumhur İttifakı ile hem hükümet yatırımları hem büyükşehir yatırımları ile hizmetler daha güçlü ve daha hızlı olacak. Bugün açılışını yaptığımız halı sahamız mahallemiz için güzel bir kazanım oldu. Gençlerimizin sosyalleşmesi ve enerjilerini daha iyi koşullarda atmasını sağlayacak bir hizmetin kazandırıldığı gibi çevre mahallelerin de mahallemize gelerek kaynaşma ve dostlukların artmasını sağlayacağına inanıyorum. Mahallemiz hükümetimizin yanında olduğunu hep gösterdi ve bizi mahcup etmedi. İnşallah yerel seçimlerde de hem ilçemizde Haluk Alıcık'ı hem de bu hizmetlerin kusursuz işlemesi için Mustafa Savaş'ı tercih edeceğinize inanıyorum. Şimdiden sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Lokma hayrının yapıldığı törende dualar eşliğinde açılış kurdelesi kesildi. Halı sahada ilk penaltı atışını yapan Başkan Alıcık, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çekilerek Bozyurt'tan ayrıldı.