Bronz heykeli satmak isterken yakalandılar

Aydın'ın Nazilli ilçesinde üç şahıs ellerindeki bronz heykeli satmak isterken jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tarihi Eser Kaçakçılarına yönelik planlı çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Nazilli'de ellerinde bulunan tarihi eseri satmaya çalışan 3 şahıs, 1 adet bronz heykel ile birlikte yakalandı. Şahıslar hakkında adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.