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Bu baca, ilçenin kabusu olmaya başladı

Aydın’ın Köşk ilçesinde vatandaşlar gündüz kokudan, gece de şehri kaplayan dumandan şikayetçi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde vatandaşlar gündüz kokudan, gece de şehri kaplayan dumandan şikayetçi. Özellikle mesai saatleri dışında ilçe merkezinde bulunan özel bir firmaya ait prina ve sabun fabrikasından yayılan koku ve duman nedeniyle hayatın çekilmez hale geldiğini belirten vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.


Aydın-Denizli karayolu üzerinde bulunan fabrikanın bacasından yükselen dumanın yoldan geçenler tarafından ilk etapta yangın zannedilip zaman zaman yangın ihbarı dahi yapıldığı belirtilirken, özellikle astım hastaları için fabrikaya yakın mahallelerde yaşam çekilmez hale geldi. Durumun herkes tarafından bilinmesine rağmen kimsenin yaşanan çevre felaketine ‘dur' demediğini ileri süren ilçe sakinleri konuyla ilgili defalarca şikayette bulunmalarına rağmen hiçbir olumlu gelişme olmadığını belirttiler.


Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri il genelindeki denetimlerinin rutin aralıklarla devam ettiğini, bahse konu fabrikanın da denetlenen fabrikalar arasında olduğunu belirtti.

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