“Bu bir bayram değil, kültür emperyalizmidir”

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, kökleri ilk Hıristiyan uygulamalarına kadar giden ve Cadılar Bayramı'nın başta özel okullar olmak üzere eğitim kurumlarında kutlanıyor olmasının ülkemiz için bir bayram değil kültür emperyalizmi olduğunu belirtti.

Bu konuda Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü bürokratlarının hassasiyetle üzerine düşeni yerine getirme çabasında olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, gençlerin öz kültüründen hızla uzaklaştırılmaya çalışıldığını kaydetti. Fatih Taşpınar konuyla ilgili açıklamasında, “Son zamanlarda kültürel emperyalizmin saldırıları neticesinde, milli manevi değerlerimize uymayan birçok garabete şahitlik etmekteyiz. Bunun en bariz örneklerinden biri de son birkaç yıldır, genelde ve yerelde bilhassa bazı özel liselerde, tamamen Batı kültürüne ait olan Cadılar Bayramı (Hallowen) kutlamalarının ve "Cosplay" adı altında, erkek çocuklarına dahi tuhaf makyajlar yapılarak oyunların sergilendiğine ve görsellerinin özendirici biçimde sosyal medya üzerinden servis edildiğine üzülerek görmekteyiz. W.Benjam'in ‘kök hedeftir' demişti. Bizde bu sözün muadili A.H.Tanpınar'ın: ‘İstikbal köklerdedir' sözüdür. Her toplum kendi köklerindeki ‘orjin' ile ‘orjinal' olabilir. Türkiye son çeyrek asırda modernlik skalasında hatırı sayılır bir ivme sağlamışken, bu modernliğin içinde hala modernleşme arzusunda olanlar var. Bilindiğinin aksine modernleşme ile modernlik birbirinin zıttı kavramlardır. Birincisi kökenine sırt çevirir, atasını yadsır, maziye düşmandır. Ötekinin (Batının) mazisine, atasına , kültürüne, mitosuna ise hayrandır. Bu bir nevrozdur. Bu bir hastalıktır. Modern olmadan (kendi kültür köklerinde, geleneğinle) modernleşme çabası tam bir akıl tutulmasıdır” diyerek kökü gelenek ve göreneklerimize dayanmayan bu tür etkinliklerin eğitim yuvaları olan okullarda yapılmasına anlam veremediklerini söyledi.

Bu milletin köklerine ait olmayan pek çok etkinliğin bir kültürel etkinlik değil aksine hem bu gençlik için bir hastalık, maraz hali olarak gördüklerini ifade eden Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar “Biz; Mazisiz, geleneksiz, kültürsüz ve tarihsiz bir toplum değiliz ki, Batının kültürü ile kendimizi tanımlayıp tanıyalım. Maalesef liselerde ‘Cadılar bayramı' etkinlikleri düzenlendiğini duyuyoruz. Bu etkinlikler bir milletin kültürel, sosyal ve zihniyet olarak bizzat öğretmenleri eliyle çöküşüdür. Bu bahsettiğimiz ve karşı durduğumuz konuya aklı selim, vicdanlı, Batıyı da Doğuyu da bilen solcu, sağcı, muhafazakar, liberal her entellektüel ciltler dolusu külliyat yazmıştır. Bu ‘deli saçması' kültürel hedonizme bir son verilmelidir” diyerek eğitim camiasının, öğrenci ve velilerin bu tür kültürel emperyalizm savaşına karşı duyarlı olmasını istedi.