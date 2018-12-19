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Bu da sıra alma sırası

Aydın Nüfus Müdürlüğü’nde yıl sonunun yaklaşması nedeniyle adım atacak yer kalmadı.

Aydın Nüfus Müdürlüğü'nde yıl sonunun yaklaşması nedeniyle adım atacak yer kalmadı. Vatandaşlar işlem yaptırma sırası alabilmek için bile uzun kuyruklar oluşturdu. Bina girişinde sıra alma sırasına girenler uzun kuyruk oluşturdu. İlçe nüfus müdürlüğünde işlem yaptırmak için sıraya giren vatandaşlar yoğunluk nedeniyle sıra alamıyor.


2018 yılının bitmesine sayılı günler kala Aydın Nüfus Müdürlüğü, kimlik ve ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların akınına uğradı. Her gün yüzlerce işlemin yapıldığı Efeler Nüfus Müdürlüğü'nde yaşanan yoğunluk nedeniyle sıra almak isteyen pek çok kişi müdürlüğün işlem kapasitesi dolduğu için aynı gün işlem yaptıramaz hale geldi. Yoğunluğun yıl sonuna yaklaşılmasından dolayı kaynaklandığını belirten yetkililer, vatandaşların aynı gün işlem yaptırabilmesi için sabah erken saatlerde müracaat etmesini istediler.

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