Bu defa doktorlar hizmet etti, hemşireler eğlendi

AYDIN (İHA) – Aydın Liva Hastanesi'nde Hemşirelik Haftası etkinlikleri kapsamında kutlama yapıldı. Etkinlikte hastanede çalışan doktorlar en büyük yardımcıları hemşireler için seferber olurken, etkinlik kapsamında doktorlar hizmet etti hemşireler de günlerini kutladı.

Aydın Liva Hastanesi'nin sosyal tesislerinde Hemşirelik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğe, Başhekim Erdal Gezer, Başhekim yrd. Dr Gülgün Gezer,Yönetim Kurulu Üyeleri Halim Irmak, Hamdullah Irmak , hastane çalışanları ve hemşirelerin yanı sıra davetliler katıldı.

Hemşirelik Haftası pastasını kesen Başhemşire Şeyma Çorbacı, 1964 yılından itibaren 12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşirelik Haftası olarak kutlandığını belirterek “ Hemşirelik; Bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma, yükseltme ve geliştirmek mesleğidir. Tarihten bu yana hemşireler şifa bekleyenlere tıbbı olarak yardımcı oldukları gibi güler yüzle verdikleri hizmetleri ile aynı zamanda moral ve motivasyon kaynağı olmuştur” diyerek kutsal bir mesleği icra ettiklerini ifade etti.

Sağlık alanında doktorların vazgeçilmez yardımcıları olan hemşirelerin günlerini kutlayarak konuşmasına başlayan Liva Hastanesi Başhekimi Dr. Erdal Gezer en çok fedakarlık isteyen mesleklerden birinin hemşirelik olduğunu belirterek “Halk arasında ve sağlık camiasında ‘beyaz melek' diye de adlandırılan önemli bir görevi ifa eden hemşirelerimiz bıkmadan usanmadan meslek hayatları boyunca hastalara bakıp iyileşmesi için fedakarca çalışır. Bu çok kutsal ve çok saygı duyulan mesleği fedakarca ve tebessümle icra eden tüm beyaz meleklerin gününü kutluyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından pastalarını kesen hemşirelere hastane yönetimi tarafından günün anısına çeşitli hediyeler verildi.