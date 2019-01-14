Bu develer güreşmiyor, evleri süslüyor

Antalya'da yaşayan Mehmet Çetin, el emeği göz nuru yaptığı deve biblolarının satışını yapmak için 300 kilometre yol kat ederek Aydın'daki deve güreşlerinde tezgah açıyor.

Yörük kültürünün vazgeçilmez unsuru deve güreşi festivallerinde satılan deve bibloları güreş severlerin ilgisini çekiyor. Eşi ve kayınvalidesi ile birlikte sabahın erken saatlerinde Antalya'dan yola çıkan Mehmet Çetin, Aydın'daki deve güreşlerinde el emeği ürünlerinin satışını yapıyor. Açtığı tezgahta 1 tonluk develerin biblolarını yapan Çetin, hem devecilik kültürünün yaşamasını sağlıyor, hem de sattığı deve biblolarından para kazanarak ailesinin geçimini sağlıyor. Eşi ve kayınvalidesinin de kendisine yardım ettiğini belirten Çetin, satış için daha çok büyük güreşleri tercih ettiğini ifade etti.

Biblo develerin yapımında ve satışında damadına yardım eden Nuriye Tunç, “Damadım bibloları yapıyor, bende süslemelerde ve satışında kızıma yardım ediyorum. Yaptığımız süs eşyası develerimizin fiyatları tanesi 50 TL ile 150 TL arası değişiyor. Yapılan biblo devesinin süslemesine, özelliğine göre fiyatı değişiyor. Güreş severlerin ilgisinden memnunuz, satışlarımız Allah'a şükür iyi” diye konuştu.

Yaptığı deve biblolarının emek isteyen bir iş olduğunu belirten Mehmet Çetin ise, “Kendi yaptığım kalıplardan, önce devenin dökümünü yapıyorum. Dökümden sonra kurutma işlemini uyguluyoruz. Boyamasını yaptıktan sonra giydirmesini yapıyorum. Daha sonra ise eşim çocuklar ve kayınvalidem ile süslemesini yapıyoruz. Öncelikle devecilik kültürünün yaşaması için bunu yapıyorum, tabi bu işten parada kazanıyoruz. Özellikle büyük güreşlere giderek orada tezgah açıp, ürünlerimin satışını yapıyorum” dedi.