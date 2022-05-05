Bu fakülte ürettiği ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlıyor

Fakültenin ürettiği peynirden tereyağına birçok süt ürünü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Koçarlı'ya bağlı Çakmar Mahallesi'nde 2 bin 400 dekar arazisi bulunan ve Türkiye'nin çiftlik içerisinde faaliyet gösteren tek fakültesi olan ADÜ Ziraat Fakültesi, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor. Teorik ve pratik eğitimin yanı sıra üretim de yapan fakültenin ürün yelpazesi her geçen gün genişliyor. Fakülte bünyesindeki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlardan elde edilen sütler, süt işleme tesisine getirilerek işleniyor. Teknolojik ve temiz bir şekilde üretim yapılan tesiste beyaz peynir, tereyağı, tulum peyniri, lor, kaşar, örgü ve çivil peyniri gibi süt ürünleri üretiliyor. Vakumlu bir şekilde paketlenen süt ürünleri, üniversite bünyesinde bulunan iki satış noktasında Aydınlıların beğenisine sunuluyor.

Ürettikleri ürünlerle ülke ekonomisine önemli katkı sunduklarını ifade eden ADÜ Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, “Ziraat Fakültesi 2 bin 400 dekar bir araziye sahip. Burada hem bitkisel hem de hayvansal üretim gerçekleştiriyoruz. Özellikle büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı olmak üzere hayvansal üretim yapıyoruz. Onlardan bir tanesi de süt işletme ünitemiz. Burada kendi büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarımızdan elde ettiğimiz sütlerin büyük bir kısmını bu tesisimizde peynir haline getiriyoruz. Üretim olarak da kaşar, çeçil, örgü, tulum, köy, lor peynirleri, tereyağı ve dondurmaya kadar her türlü süt ürünlerini işleyip, iki satış noktamızda Aydın halkının hizmetine sunuyoruz. Üretimin yanı sıra öğrencilerimiz de gerek staj dönemlerinde gerekse ders bağlamında buraya gelerek uygulamaya yönelik eğitim alıyorlar. Öğrencilerimiz de buradaki bitkisel ve hayvansal üretimlerin içerisinde aktif bir şekilde rol oynuyorlar. Biz Ziraat Fakültesi olarak hem üretiyoruz hem de eğitiyoruz. Ülke ekonomisine ciddi katkılar sunuyoruz” dedi.

“Ziraat Çiftliği” markası ile Ziraat Fakültesi ürünlerinin besin değerlerinin analizinin yapılarak, vakumlu ambalajda satışların yapıldığını ifade eden Gençsoylu, “Kapasitemiz günlük 600 kilo civarındaki süt işletmesini rahatlıkla süt ürünlerine dönüştürebiliyoruz. Şu anda bunun 300 kilosunu günlük olarak işliyoruz, geriye kalan 300 kiloyu ise Cincin Süt İşletme Kooperatifi'ne veriyoruz. Bu şekilde de diğer bölgelere de hizmet etmiş oluyoruz. Kendi ürettiğimiz sütlerden çok temiz ve saf bir şekilde süt ürünleri üretimini gerçekleştiriyoruz ve hiçbir katkı maddesi asla kullanmıyoruz. Zaten üretimimizi de tamamen tüketime bağlı olarak gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık yüzde 10 oranlarında çok az bir miktar tuz kullanıyoruz. O da tamamen koruyucu amaçlı olarak. Onun haricinde çok sağlıklı bir şekilde tüketicilerimiz bunları rahatlıkla yiyebilir. Çok temiz bir şekilde üretimi gerçekleştiriyoruz. 2 yıl önce tesisimizde özellikle kaşar, çeçil ve örgü peyniri ek üretimi devreye soktuk. Şu anda toplamda 11 kalemde süt ürünleri yapıyoruz. Yaklaşık 50 civarında keçimiz de var. Onlardan da doğum bittikten sonra sütleriyle beraber keçi sütü dondurmaları da üretiyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da üretmeye devam ediyoruz” dedi.