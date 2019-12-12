Bu hizmet alkışlanır

Dr. Osman Selçuk Aldemir'in talimatıyla üniversitede alkışlanacak 2 yeni uygulama başlatıldı. Yeni başlatılan ‘Askıda Yemek' ve ‘ADVAK Öğrenci Destek Bursu' uygulamalarıyla ihtiyaç sahibi öğrenciler üniversite yemekhanesinden hem ücretsiz yemek yiyecek hem de öğrencilikleri boyunca verilecek burs ile öğrenim hayatlarını sürdürebilecek.

ADÜ Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir öncülüğünde başlatılan “Askıda Yemek” uygulamasıyla maddi güçlük çeken öğrenciler hayırseverlerin bağışlarıyla öğle yemeklerini üniversite yemekhanelerinden ücretsiz olarak yiyebilecek. 16 Aralık 2019 tarihinden itibaren başlatılacak uygulamayla ihtiyaç sahibi öğrenciler her gün karınlarını ücret ödemeden doyurabilecek.

“Uygulama yeni olsa da kültürümüzün bir parçasıdır”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir yaptığı açıklamada, kültürümüzde en önemli unsurlardan biri olan yardımlaşmanın önemini vurgulayarak; “Kültürümüzde bizler millet olarak açları doyurmuş, düşkünleri giydirmiş, çeyizsiz kızlarımızı evlendirmiş, konuklarını dinlendirmiş ecdadın torunlarıyız. Peygamber Efendimiz ‘Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz. Kim kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür' buyurmuştur. Nüfusun çoğaldığı, şehirlerin büyüdüğü bu iklimde; imkan sahiplerinin ihtiyaç sahiplerini bulması ne yazık ki zorlaştı. Bu dönemde bireysel olarak hayırlı hizmetleri ifa etmek oldukça güç. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapıp ilk adımı atıyoruz. Hayırseverleri ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmaya davet ediyorum. Hepimiz öğrencilik dönemlerimizde ekonomik sıkıntıları yaşadık, şimdi o sıkıntıları biraz hafifletmek adına öğrenci kardeşlerimize destek olmak zamanı. Yoksullarla, mazlumlarla, gariplerle dayanışmasını artıran, ihtiyaç sahiplerine el uzatan, kimsesizlerin kimsesi, mazlumların hamisi olan asil milletimizin tüm fertlerine şimdiden bu konuda teşekkürlerimi iletiyorum. Şükürler olsun ki muazzam bir ruh ve gönül zenginliğine sahip necip bir milletin evlatlarıyız” dedi.

“ADVAK bursuyla öğrencilerimizin eğitimine tam destek verilecek”

Rektör Aldemir ayrıca ihtiyaç sahibi öğrenciler için ADVAK üzerinden bir burs kampanyası başlattıklarını da belirterek ADÜ mezunlarını ve hayırseverleri kampanyaya destek olmaya davet etti.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, yurdun dört bir tarafından Aydın'a gelen öğrencilerin aynı zamanda birer gönüllü kültür elçisi olduğunu da belirterek, “Öğrencilerimizi aynı zamanda anne babaların Aydın'a emaneti olarak görüyoruz. Anadolu'nun çeşitli illerinden ilim tahsili için şehrimize gelmiş, bir taraftan ders takibi yaparken diğer taraftan çeşitli işletmelerde part time çalışarak yetişkin rollerine hazırlanan binlerce evladımıza gelin bu destekle nefes aldıralım. Üzerimize düşeni yapıp, onlara el uzatalım. Aydınlı iş adamlarımızın ve hayırseverlerin cömertliğini biliyoruz, bu konuda katkılarını bekliyoruz. Yurt genelinde başlattığımız bu hayırlı kampanyalar için duyarlı vatandaşlarımıza şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Üniversite öğrencilerine Askıda Yemek Uygulaması için bağış yapmak isteyenlerin TR530001200953300016000421, ADVAK Burs uygulaması için bağış yapmak isteyenlerin de TR590001500158007309590147 nolu hesaplara bağış yapabileceği belirtildi.