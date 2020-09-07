Bu ilçede denize girmeye "engel" yok

Dünyaca ünlü plajları, koyları, Apollon Tapınağı, su ve dalış sporları ile de marka olma yolunda hızla ilerleyen Aydın'ın Didim ilçesi, engelsiz yaşam merkezi olarak da marka olma yolunda ilerliyor.

Son yıllarda özellikle KOAH hastalarının tatil için ilk tercih ettikleri yerler arasında gelen Didim'in muhteşem denizi şimdilerde engelli oteli, engelli plajı, engelli dalış merkezi ile de dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Didim Altınkum Engelsiz Plajı, engelli sporcuların da faydalandığı dalış sporları merkezi, engelsiz oteli ve daha birçok aktivitesi ile Türkiye ve dünya genelinden engellileri ağırlamaya devam ediyor.

Dalış eğitmeni Sinan Karabacılı, 20 yıldır Didim'de dalış eğitimi verdiklerini ve son 10 yılda da engellilere de su altı sporları eğitimi verdiklerini belirtti. Karabacılı, “Su altı sporları arasında dalış, serbest dalış, engelli dalışı, şnorkel gibi birçok branşı var. Didim'in fevkalade zengin ve çok güvenli bir su altı yapısı var. Rüzgarı kuzeyden aldığımız için denizimizde hiçbir zaman dalga ve akıntı oluşmaz. Bundan dolayı çok güvenli olması nedeniyle tüm dünyada dalış sporları için Didim ve dalış merkezimiz tercih edilen bir uluslararası engelli dalış merkezi üyesi ve kuruluşların eğitim verdikleri bir yerdir. Didim Engelli Derneği ile de çok sayıda faaliyetimiz devam etmektedir. 2015 yılında da Avrupa'nın en önemli engelli festivalini Didim'de gerçekleştirdik. 11 ülkeden 33 engelli katılımcıyla burada bir hafta dalış eğitimi yaptık. Bunun yanı sıra dünyanın birçok ülkesinden, Şili, Fransa gibi ülkelerden gelen engelli sporcular bir hafta boyunca Didim'de dalış eğitimi aldılar. Dalış bir engelli için sadece bir spor değil aynı zamanda da rehabilitasyondur. Çünkü engelliler kendileri için en önemli sıkıntı olan yer çekiminden kurtulmuş oluyorlar” dedi.

Didim Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş ise 2017 yılında Türkiye'deki ilk engelsiz plajın Didim Belediyesi tarafından hayata geçirildiğini ifade ederek, “Didim'in en güzel plajı olan Altınkum Plajı'nda engelli vatandaşlarımızın rahatça denize girebilmeleri, kumsalda eğlenebilmeleri ve hizmetlerden yararlanabilmeleri için Altınkum Engelsiz Plajını açtık. Dünyanın dört bir yanından gelen engelli misafirlerimiz de bu plajdan faydalanabiliyor. Görevlilerimizin desteğinde tüm engellilerimiz ve aileleri plajımızdan ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bu plajı bize kazandıran çok duyarlı Belediye Başkanımız Ahmet Deniz Atabay'a çok teşekkür ediyorum. İleriki yıllarda çok daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarımız devam ediyor. Tüm engellilerimizi de engelsiz plajımıza davet ediyoruz” diye konuştu.

Plajdan faydalanan engelliler de emeği geçenlere teşekkür ederek engelsiz plajda vakit geçirmeyi çok sevdiklerini, fakat tek eksiklerinin denize girdikleri alanın taşlık olması ve kumunun eksik olması olduğunu ifade ederek, denizde rahat etmeleri için yetkililerden kum desteği istedi.